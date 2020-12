Non solo calciomercato per la Roma, che dopo le vacanze natalizie farà bene a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato.

Il 3 gennaio infatti sarà di nuovo serie A e la Roma sarà di scena all’Olimpico per affrontare la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri. Indispensabili i tre punti per sognare in grande. Ma il tecnico Paulo Fonseca dovrà valutare gli uomini più forma da mandare in campo, guardando anche all’infermeria. Spinazzola infatti ha saltato l’ultima partita dell’anno vinta contro il Cagliari dopo un acciacco subito contro l’Atalanta. Pedina fondamentale per la formazione giallorossa, è in dubbio per il primo match del 2021.

Roma-Sampdoria, Spinazzola ci sarà o no?

Alla ripresa degli allenamenti ci sarà da valutare senz’altro lo stato del laterale sinistro. Non ci dubbi sul fatto che Fonseca non lo rischierà nel caso in cui Spinazzola non sarà al 100%. Se non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro i blucerchiati, allora è probabile che il tecnico confermi Bruno Peres nel ruolo di esterno sinistro, con Calafiori prima alternativa. Ad ogni modo se ne saprà di più sicuramente nei prossimi giorni.