Roma, il piccolo David incontrerà il suo idolo: invitato a Trigoria

Roma, il piccolo David, emozionato nel ricevere la maglia di Dzeko, ha ricevuto l’invito per conoscere il suo idolo: sarà a Trigoria

Il video del piccolo David è diventato ben presto virale. La sua emozione nello scartare la maglia della Roma ha toccato subito le corde giuste. E anche Dzeko – che ha risposto alla storia della società giallorossa su Instagram – se n’è accorto. E non poteva che esserci un unico lieto fine in tutto questo.

Eh sì, perché la famosa mascotte giallorossa Romolo, ha chiesto al piccolo tifoso della Magica: “Ciao David, ho visto che hai una bellissima maglia. Ti va di venire con me a farla autografare da Edin?”. La risposta è arrivata poco dopo.

Roma, David invitato a Trigoria, incontrerà Dzeko

Ovviamente ha risposto il padre del piccolo tifoso giallorosso, confermando che il figlio non vede l’ora di andare a conoscere di persona il suo idolo. Una bella storia di Natale quindi, di quelle che fanno emozionare. Perché è fuori discussione che il video che immortala David che piange, così felice, nel ricevere una maglia da calcio, è qualcosa che non si vedeva da tempo, in questo mondo dove la fede calcistica così passionale è spesso vista come un qualcosa d’inconcepibile, per chi non vive le stesse emozioni.

E questa storia non poteva avere nessun altro finale, solamente quello dell’incontro tra David ed Edin: stavolta non sarà solamente il padre a riprendere l’emozione, ma anche le telecamere della Roma. E siamo certi che anche per il centravanti bosniaco sarà sicuramente un momento toccante.