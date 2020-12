Dopo il fallito affare Spinazzola-Politano, Inter e Roma potrebbero trattare un nuovo scambio invernale nelle prossime settimane

Condizionato dalle ristrettezze economiche generate dall’emergenza Covid, il calciomercato di gennaio aprirà i battenti la prossima settimana. Una sessione che si baserà soprattutto su prestiti, scambi e giocatori in scadenza il prossimo giugno. Regole a cui non potrà sottrarsi nemmeno l’Inter, dove c’è grande attesa per il nuovo vertice di mercato con Conte. I nerazzurri sono alle prese con la cessione di Eriksen, ma il danese non è l’unico giocatore in esubero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, piace un attaccante: il club apre alla cessione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si riparte con l’obiettivo sfoltimento

Calciomercato Roma, scambio Diawara-Vecino con l’Inter

Restando a centrocampo, anche Nainggolan e Vecino sono in cerca di una nuova sistemazione. Per quanto riguarda l’uruguaiano, secondo calciomercatoweb.it potrebbe nascere una trattativa proprio con la Roma. Stando alla testata online, infatti, nei prossimi giorni potrebbero esserci dei colloqui per uno scambio con Diawara, non più punto fermo di Paulo Fonseca e in odore di cessione dopo gli sfoghi estivi del suo procuratore.