Calciomercato Roma, non vuole partire a gennaio: c’è l’ultima chance

Calciomercato Roma, non vuole partire a gennaio. Si vuole giocare l’ultima chance arrivata con l’infortunio di Mirante: Pau Lopez è sicuro di potere riconquistare i pali giallorossi.

Così come Pastore, anche Pau Lopez non vorrebbe lasciare la Capitale a gennaio. Il portiere spagnolo, il più pagato della storia giallorossa, vuole giocarsi le sue opportunità, nonostante Fonseca ormai abbia deciso di puntare su Mirante.

Ma proprio l’infortunio di quest’ultimo, che salterà la prossima gara di campionato, apre le porte a Pau Lopez, che così vorrebbe sfornare una buona prestazione per convincere il tecnico portoghese a riproporlo come titolare. Anche la Roma spera che possa essere così per non perdere un capitale importante e riuscire, in questo modo, a poterlo piazzare anche a giugno, quando per il ruolo di portiere si punterà tutto su Silvestri.

Calciomercato Roma, se non parte non può arrivare Sirigu

E se l’indiscrezione lanciata questa mattina da iltempo venisse confermata, allora si chiuderebbero anche le speranze di portare a gennaio Sirigu. La Roma era intenzionata a proporre al Torino un prestito secco tra i due portieri. Ma lo stop, almeno per il momento, del calciatore spagnolo, blocca ogni possibilità di trattativa.

Pau Lopez è convinto di poter far parte del gruppo giallorosso, anche se non ha mai convinto appieno. Ma non vuole mollare e anzi rilancia in maniera prepotente. Spera di avere altre opportunità di scendere in campo per far cambiare non solo idea a Fonseca ma anche alla società, pronta a metterlo sul mercato. Ecco perché, per lui, il problema muscolare di Mirante potrebbe essere importante per il rilancio. Sicuramente non voleva avere in questo modo la possibilità di rimettersi tra i pali, ma così è arrivata e allora vuole sfruttarla al massimo.