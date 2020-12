Il calciomercato della Roma si prepara ad aprirsi nel mese di gennaio con sicuri innesti nell’organico del tecnico Paulo Fonseca.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società proverà ad accontentare le richieste del tecnico, che sono quelle di un nuovo laterale destro e di un rinforzo in attacco, una pedina capace di sparigliare le partite in corso. Un elemento rapido e veloce, che possa essere seconda punta o trequartista, a seconda delle circostanze. Ed è per questo motivo che uno dei nomi più caldi è quello di Stephan El Shaarawy, che vuole tornare a giocare in Italia dopo l’esperienza in Cina con lo Shangai Shenhua.

Calciomercato Roma, ipotesi ritorno per Gervinho

Il sito Calciomercato.it riporta però una voce di “Repubblica” che vorrebbe i giallorossi sulle tracce di un altro ex. Stiamo parlando dell’attaccante ivoriano Gervinho, stella della Roma di Rudi Garcia e oggi titolare nel Parma. Non è più giovanissimo, ma in serie A sa farsi valere e con la sua velocità mette ancora in crisi le difese avversarie. Sulle tracce del calciatore c’è però un altro grande club di serie A, ovvero l’Inter, che sta pure cercando rinforzi in attacco.