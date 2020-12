Calciomercato Roma, parte l’inseguimento agli ex

Il calciomercato della Roma è ormai pronto ad aprirsi e la società giallorossa ha senz’altro delle priorità per rinforzare il suo organico.

L’obiettivo di Paulo Fonseca e dei suoi ragazzi è quello di conquistare uno dei primi quattro posti in graduatoria e quello di farsi strada in Europa League. Per farlo ci sarà bisogno anche di qualche piccolo innesto, giocatori di qualità che possano essere delle armi in più da sfruttare in questa stagione così intensa e logorante.

Calciomercato Roma, caccia a El Shaarawy e Scamacca

Non è un mistero che i giallorossi per gennaio sognano il ritorno di El Shaarawy, che scalpita per tornare a giocare in Italia dopo l’esperienza allo Shangai Shenhua, al quale è legato con un contratto di 16 milioni stagioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, per far sì che il Faraone possa tornare a Roma occorre che i cinesi lo prestito in modo gratuito, che il calciatore si abbassi l’ingaggio e che venga ceduto in prestito Carles Perez in modo da non appesantire troppo il monte degli stipendi. Le alternative sono Bernard dell’Everton e Jaremchuk del Gent. Ma c’è anche un altro ex che i giallorossi starebbero seguendo come vice-Dzeko ed è Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo che si trova in prestito al Genoa. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, ma va detto che il Sassuolo non sembra intenzionato a cederlo.