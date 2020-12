CALCIOMERCATO ROMA ESTERNI DIFENSIVI – Mancano ormai poche ore all’apertura ufficiale del calciomercato invernale, dove tutte le squadra cercheranno di rinforzare le proprie rose. Per quanto riguarda i giallorossi sono molti i temi in ballo, ma soprattutto sulle corsie laterali da qui all’inizio della prossima stagione vedremo dei cambiamenti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si riparte con l’obiettivo sfoltimento

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, trattativa in salita per il suo ritorno: le ultime

Calciomercato Roma, obiettivo Hysaj

A destra Bruno Peres già dal 1 febbraio 2021 potrà accordasi con un altro club, mentre sia Karsdorp e Santon all’inizio della prossima stagione andranno in scadenza di contratto (giugno 2021). Un forte obiettivo, soprattutto anche per la convenienza del costo dell’ipotetica operazione e Elseid Hysaj, in scadenza con il Napoli. La Roma già da mesi è sul calciatore e non è escluso che già a gennaio possa fare un’offerta al club partenopeo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’obiettivo in porta per giugno è ormai chiaro

Calciomercato Roma, le ultime su Hysaj

La società capitolina rimane forte anche sul giovane promettente classe 2001 Bryan Reynolds, che darebbe anche continuità sulle scelte di mercato future. Il problema rimane però è la concorrenza di Brugge e Juventus, che appaiono in vantaggio sui giallorossi. Dunque Hysaj potrebbe essere il sostituto di Bruno Peres, con il calciatore non ci saranno troppi problemi a trovare l’accordo, visto che l’albanese è seguito da, Mario Giuffredi, che segue anche Jordan Veretout e con il quale ci sono ottimi rapporti.