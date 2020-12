By

CALCIOMERCATO ROMA RITORNO EX – Sembrava tutto fatto nella scorsa sessione di calciomercato ma per motivi di tempo non si è potuto completare il trasferimento, o meglio il ritorno, di Stephan El Shaawary, il quale ha vestito già la casacca giallorossa

Calciomercato Roma, obiettivo El Shaarawy

Il faraone tornerebbe molto volentieri nella capitale, come già detto più volte, tanto che proprio nei mesi estivi era già a Roma, mentre si allenava con un preparatore personale. Adesso la trattativa si potrebbe riaprire e infiammarsi nei giorni caldi di gennaio 2021, ma non è tutto semplice come sembra.

Calciomercato Roma, ritorno El Shaarawy in salita

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ il primo (e forse unico) ostacolo per il ritorno del faraone nella capitale è quello del club proprietario del cartellino dell’esterno offensivo, vale a dire lo Shanghai Shenhua. Si perché la società cinese non avrebbe l’intenzione di liberare l’ex Milan e Monaco in prestito secco fino a giugno. Dall’altra parte la Roma vorrà spendere il meno possibile, cercando di piazzare anche qualche esubero. Vedremo se la volontà del calciatore verrà esaudita.