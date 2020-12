CALCIOMERCATO ROMA ANNUNCIO SUL FUTURO – Con la sessione invernale del mercato alle porte le occasioni per la compagine di Paulo Fonseca certamente non mancheranno. In attesa dell’arrivo nella capitale di Tiago Pinto, alle prese ancora con il Covid-19, le trattative vanno programmate con largo anticipo e sicuramente sia i Friedkin che il ds, ma anche Fonseca, sono in continuo contatto per pianificare le strategie future.

Calciomercato Roma, annuncio su Thauvin

Intanto una bomba di mercato arriva direttamente dalla Francia, dove il direttore sportivo del Marsiglia, Pablo Longoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni allarmanti per i tifosi dell’OM, visto che il futuro del talento Florian Thauvin sembrerebbe lontano dalla città francese. Sul 27enne esterno offensivo francese, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, sono molti i club interessati, in Italia ci sono Milan, Napoli e Roma.

Potrebbe dunque crearsi una vera e propria asta già a gennaio con il club francese, ma se nessuno dovesse arrivare ad un accordo col Marsiglia, dal 1 febbraio il giocatore sarà libero di accordarsi con un’altra squadra, e a quel punto l’asta sarà con l’agente del ragazzo che accetterà l’offerta migliore.