Calciomercato Roma, futuro blindato: è già tempo di rinnovare

Calciomercato Roma, il club è pronto a ripartire nel 2021 con nuovo slancio verso i suoi obiettivi e ha trovato un nuovo punto fermo nella sua rosa.

Stiamo parlando di Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo che ha conquistato la fiducia di Fonseca e anche la grande stima dei tifosi giallorossi. Arrivato in punta di piedi nello scorso mese di gennaio, il mediano è cresciuto a dismisura durante questo anno e ora sono in tanti a volerlo sempre titolare al fianco di Veretout. Un grande investimento fatto dalla Roma che sta iniziando a dare i suoi frutti.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Calciomercato Roma, si vuole blindare Villar

Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, sono anche i numeri che testimoniano la crescita del calciatore. Che ha il miglior dato di passaggi riusciti, 90,7%, di tutta l’intesa rosa giallorossa. Tradotto in sostanza, è difficile che sbagli un pallone. Certo ci sono ancora margini di crescita e Fonseca dovrà essere bravo a gestirlo nei prossimi mesi. In ogni caso, come riportato anche dal quotidiano sportivo, la Roma crede fortemente nelle sue qualità e nel 2021 affronterà con il nuovo gm Tiago Pinto anche il suo rinnovo contrattuale in modo da blindarlo in giallorosso.