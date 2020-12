CALCIOMERCATO ROMA OBIETTIVO IN ATTACCO – Altro profilo interessante per il calciomercato giallorosso che si appresta ad accendersi nelle prossime settimane, in vista della sessione invernale ma soprattutto in vista della intensa seconda parte di stagione, prima degli europei di calcio. Tra i profili da monitorare c’è quello di Roman Yaremchuk, attaccante del Gent, squadra militante nella massima divisione di calcio belga che la Roma aveva a affrontato lo scorso febbraio nei sedicesimi di finale di Europa League.

Calciomercato Roma, profilo Yaremchuk

Già nelle scorse settimane vi avevamo parlato del ragazzo. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com‘, adesso il club belga ha aperto alla cessione del giocatore classe ’95 ed è pronto ad ascoltare le offerte, sedendosi al tavolo con le pretendenti. Tra di queste potrebbe esserci anche la Roma che, vista la duttilità del giocatore, il quale può giocare sia da attaccante centrale che da esterno, può muoversi per richiedere le prime informazioni.

Costo e rendimento Roman Yaremchuk

Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. In questa stagione l’ucraino ha realizzato 11 reti in 22 presenze tra Jupiler Pro League (campionato belga) e coppe europee (tra qualificazioni in Champions League e la fase a gironi di Europa League), praticamente un gol ogni due partite.