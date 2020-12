Roma, doppia tegola per Fonseca: saltano la partita con la Sampdoria

Roma, l’allenatore Fonseca inizierà il 2021 con dei problemi di formazione: contro la Sampdoria non saranno infatti a disposizione Mirante e Spinazzola.

Il 2020 della Roma non è stato di certo florido per la Roma anche per quanto riguarda gli infortuni. Il 2021 non sembra iniziare poi così meglio. Per la prima partita del nuovo anno l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca dovrà infatti fare a meno di due titolari fissi per infortunio. Il primo è il portiere Mirante, che a inizio stagione ha preso il posto di Pau Lopez, diventato titolare in Europa League. La Roma in realtà continua a non avere particolari garanzie dai due portieri e per questo motivo è decisa ad agire sul mercato già nel mese di gennaio. L’altra assenza sarà pure molto pesante: Spinazzola è stato uno dei migliori finora e la sua costante spinta sulla fascia sinistra si farà senza dubbio sentire.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Roma, niente da fare per Spinazzola e Mirante

Gli esami a cui sono stati sottoposti Spinazzola e Mirante – come riportato dal sito internet della Gazzetta dello Sport – hanno evidenziato per tutti e due i calciatori una lesione al flessore. La lesione è leggera, di primo grado, ed entrambi verranno valutati giorno per giorno. Se è possibile che Mirante salti anche la trasferta di Crotone del 6 gennaio, Spinazzola proverà invece a esserci.