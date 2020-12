Roma, oggi lavoro per quattro a Trigoria: c’è Pastore

Roma, oggi a Trigoria hanno lavorato in quattro. Tutti gli infortunati che al ritorno non saranno disponibili. Si rivede Pastore.

Mirante, Spinazzola, Zaniolo e Pastore hanno lavorato oggi a Trigoria. Tutti sono alle prese con infortuni che li terranno lontani dal campo per diverso tempo. Anche se per i primi due si spera in un recupero veloce: la cosa certa comunque è una, il 3 gennaio saranno indisponibili.

Si rivede anche Pastore, che il prossimo anno potrebbe ritornare in gruppo. Ovviamente Zaniolo lavora solamente in palestra per non perdere il tono muscolare. Solamente all’inizio del 2021 tornerà a correre. Intanto però si suda. La ripresa della preparazione comunque rimane confermata per domani alle 15. Il gruppo sarà al completo.

Roma, con la Samp spazio a Bruno Peres

Ipotizzando, a meno di una settimana la formazione che domenica 3 gennaio scenderà in campo all’Olimpico con la Sampdoria, è probabile anche sulla corsia mancina, quella di solito occupata da Spinazzola, ci sia Bruno Peres, anche lui al centro del mercato. Per il resto le scelte dovrebbero essere quasi fatte per Fonseca.

Mirante sarà out, quindi tra i pali spazio a Pau Lopez. Consueta linea difensiva a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, anche se Kumbulla si giocherà proprio con quest’ultimo una maglia da titolare. A centrocampo Karsdorp e Bruno Peres sugli esterni con Pellegrini e Veretout a completare il reparto. Alle spalle di Dzeko ci sarà sicuramente Mkhitaryan con Pedro. Occhio però, perché Fonseca potrebbe decidere di mettere Villar e spostando avanti Pellegrini così come successo con il Cagliari. Ma le intenzioni del portoghese in vista del ritorno dopo la sosta si cominceranno a capire solamente da metà settimana.