Roma, Pau Lopez di nuovo papà: è nata la piccola Zoe

Roma, al centro delle trattative, Pau Lopez è diventata papà per la terza volta. È nata Zoe: gli auguri della società giallorossa

Al centro di polemiche, di trattative, di critiche per il rendimento in campo, Pau Lopez può godersi un momento felice. Il portiere spagnolo infatti è diventato papà per la terza volta. Sua moglie, Andrea Galvez, ha dato alla luce Zoe.

Anche la Roma, attraverso un post su Twitter, ha voluto fare gli auguri a Pau Lopez: “Benvenuta alla piccola Zoe. Auguri alla mamma Andrea e al papà Pau Lopez da parte di tutta la famiglia giallorossa”.

Roma, le congratulazioni a Pau Lopez

L’estremo difensore spagnolo quindi può vivere un momento di assoluta gioia per l’arrivo di Zoe, che allarga così la sua famiglia. Non è un bel momento, per quanto riguarda le questioni di campo, per Lopez: ma tutto passa in secondo piano davanti a questa bellissima notizia. L’arrivo della terzo merita questo e altro.

Un 2020 che si chiude nel migliore dei modi e speriamo che il 2021, che almeno alla prima lo vedrà di nuovo in campo con una maglia da titolare, possa portare soddisfazioni anche a livello sportivo. Pau Lopez si trova bene a Roma e non vorrebbe andare via. Ma tutto dipenderà dalle sue prestazioni e se riuscirà a convincere Fonseca e la dirigenza giallorossa.