Zaniolo, Madalina Ghenea esce allo scoperto su Instagram

Zaniolo, dopo i rumors dei giorni scorsi, Madalina Ghenea esce allo scoperto. Adesso la storia con la modella romena è ufficiale.

Mancava solamente “l’ufficialità”, come una qualunque notizia di mercato. Ed è arrivata: Nicolò Zaniolo e la modella Madalina Ghenea hanno rotto gli indugi, “mostrandosi” sui social. In particolare su Instagram.

È stata la donna 32enne – già madre di una bambina – a condividere una domanda tramite le storie Instagram dove il giallorosso chiede alla stessa se può “baciarla per tutto il tempo? 25 ore su 24”. Poi riproposta anche dall’attaccante della Roma. Con un cuore a suggellare il nuovo amore.

Roma, Zaniolo infortunato ma innamorato

Dopo aver rotto con Sara Scaperrotta quindi, Zaniolo ha ufficializzato il suo nuovo amore, una ragazza più grande di lui di 12 anni. E per gli amanti del gossip questa è una notizia che arriva a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, quello che dovrebbe essere del ritorno in campo del calciatore.

Alle prese ancora con l’infortunio, Zaniolo è ormai pronto a farsi rivedere a Trigoria già a gennaio, quando dovrebbe ricominciare a correre per essere pronto per marzo, data fissata per un possibile ritorno in campo. Come detto, sotto il profilo sportivo, la Roma non vuole rischiare nulla sul recupero del fantasista. Anche se le ultime visite, soprattutto l’ultima in Austria con il dottor Fink, hanno dato esito positivo.