Calciomercato Roma, la beffa è servita: la Juventus chiude l’affare

Calciomercato Roma, la beffa è servita: la Juventus completa il sorpasso e chiude l’affare Reynolds per poco più di 8 milioni di euro bonus inclusi.

La notizia era ormai nell’aria, adesso arrivano ulteriori conferme. Come riportato su Twitter dal giornalista di ESPN Taylor Twellman, la Juventus avrebbe chiuso la trattiva con il Dallas FC per l’acquisto del giovane esterno destro Bryan Reynolds. L’accordo è stato trovato sulla base di poco più di otto milioni di euro bonus inclusi, con il calciatore che però verrà poi girato in prestito. Probabilmente al Cagliari, con cui il club bianconero ha portato avanti in sinergia l’affare.

Calciomercato Roma, le alternative a Reynolds

A questo punto a meno di nuovi colpi di scena la Roma dovrà virare su altre piste. Se Bruno Peres partirà direzione Benfica come probabile (in cambio è stato proposto l’attaccante Facundo Ferreyra che ha già lavorato con Fonseca ai tempi dello Shakhtar Donetsk), il principale indiziato è Frimpong del Celtic. Un calciatore che Fonseca vorrebbe fortemente e che ha tra l’altro lo stesso agente dell’allenatore. In ottica futura c’è sempre la pista Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più, a meno di un colpo di coda del presidente Friedkin con il club di Dallas.