Calciomercato Roma, canale aperto con il Benfica

Calciomercato, la Roma si prepara ad accogliere il nuovo general manager Tiago Pinto, che a giorni sbarcherà nella capitale per iniziare il suo lavoro.

Ci saranno delle trattative alle quali lavorare, una squadra da ritoccare e tante idee per il futuro da iniziare ad imbastire per il dirigente, che arriverà dal Benfica, uno dei top club portoghesi. E proprio con il Benfica, stando alle ultime voci, potrebbe essere imbastita più di una trattativa nella prossima sessione di gennaio.

Calciomercato Roma, al Benfica piace Peres e offre l’attaccante Ferreyra

Ad esempio la squadra portoghese segue con attenzione Bruno Peres. La situazione del calciatore brasiliano è ormai chiara. Difficilmente la Roma gli offrirà il rinnovo del contratto che è in scadenza nel prossimo mese di giugno. Il Benfica è una delle squadre maggiormente interessate alle qualità dell’esterno, che nel 2020 ha fatto decisamente bene. Ma – come sottolinea Il Corriere dello Sport – prima di comprare deve cedere delle pedine. E ai giallorossi avrebbe offerto il centravanti Facundo Ferreyra, che a marzo compirà 30 anni. L’argentino è ben conosciuto da Fonseca, visto che ha giocato in passato con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Ma negli ultimi tempi ha giocato pochissimi. Il Benfica sembra disposto a cederlo per meno di tre milioni di euro.