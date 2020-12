Calciomercato Roma, le alternative a El Shaarawy per l’attacco

Il calciomercato della Roma sta per aprirsi a gennaio e Fonseca si aspetta una pedina per rinforzare il suo reparto offensivo.

Serve un giocatore che sappia ricoprire più ruoli e per questo motivo in pole position c’è sempre Stephan El Shaarawy. L’italiano, che al momento si trova in vacanza a Dubai, rimane il preferito dai giallorossi ma c’è un ostacolo importante da superare. Ed è lo Shangai Shenhua, che non sembra essere molto convinto di cedere il giocatore in prestito gratuito. Per questo motivo la Roma sta anche tenendo vive altre piste.

Calciomercato Roma, anche Otavio tra le opportunità

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la principale alternativa al “Faraone” è Bernard. Il brasiliano gioca poco nell’Everton e sarebbe propenso a cambiare aria. E’ lui uno degli uomini preferiti dal tecnico portoghese Paulo Fonseca. Ad ogni modo ci sono anche altre alternative. Yaremchuk del Gent, che però è più un centravanti che non un trequartista, e poi Otavio del Porto. Elemento duttile, trequartista ma anche esterno offensivo, che ancora non ha nemmeno 26 anni. E che è in scadenza a giugno, quindi si potrebbe prendere ad un prezzo non eccessivo. Anche se c’è tanta concorrenza.