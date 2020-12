Calciomercato Roma, altro sgarbo Juventus: affare in dirittura d’arrivo

Calciomercato Roma, la Juventus dopo l’inserimento per Reynolds prova un altro scippo alla Roma: è in vantaggio per Rovella del Genoa.

Un’altra sfida di calciomercato con la Juventus che vede i bianconeri in vantaggio. Dopo l’inserimento di Paratici per l’esterno destro Reynolds, la squadra bianconera è pronta a chiudere anche per Rovella. Il giovane talento del Genoa, in scadenza di contratto, interessa da tempo a Roma, Inter e Juventus.

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ci sarebbe stato però un cambio di passo nella trattativa da parte del club bianconero.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Calciomercato Roma, i dettagli dell’operazione ROvella

Il centrocampista, che ha esordito l’anno scorso in Serie A, sta già dimostrando di essere un predestinato. Avendo il contratto in scadenza a giugno, e non trovando l’accordo con il Genoa per il rinnovo, un trasferimento a titolo definitivo potrebbe diventare probabile nel mese di gennaio. Il presidente Preziosi non ha nessuna intenzione di perderlo a zero e proverà a ricavare qualche soldo dalla sua cessione. L’ideale sarebbe cederlo e avere la possibilità di continuare a impiegarlo in prestito (forse addirittura per due stagioni), ed è con questa mossa che la Juventus sembra aver messo la freccia nei confronti di Inter e Roma.