Calciomercato Roma, pista portoghese per la porta

Nel prossimo calciomercato la Roma potrebbe anche intervenire per sistemare la questione portiere con l’arrivo di un nuovo estremo difensore.

Certo prima il club dovrà piazzare altrove, in prestito, Pau Lopez, che ha bisogno di giocare con regolarità per ritrovare sicurezza. Nella lista degli obiettivi giallorossi non c’è solo Sirigu, portiere di profilo internazionale, ma anche quello dei più giovani Gollini (Atalanta), Silvestri (Verona) e Cragno (Cagliari). Tutti pipelet ormai affidabili e con esperienza nel campionato italiano. Ma si battono anche altre piste.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Calciomercato Roma, anche Rui Silva tra gli obiettivi

Come riporta Il Corriere dello Sport, c’è anche un nome portoghese nella lista dei possibili obiettivi giallorossi per quanto riguarda il ruolo di portiere. Ed è quello di Rui Silva, estremo difensore del Granada che a febbraio del 2021 compirà 27 anni, dunque è nel pieno della maturazione calcistica. E’ stato uno dei protagonisti del buon inizio della squadra nella Liga e ha il contratto in scadenza a giugno. Dunque si potrà ingaggiare a parametro zero per la prossima stagione. Questo ovviamente attira tanti altri club a caccia di un portiere e tra le pretendenti c’è anche l’Inter.