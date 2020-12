By

La Roma guarda anche al futuro e sta monitorando diversi profili in attacco sul calciomercato per trovare l’erede di Dzeko

Con un occhio al presente e uno al futuro, la Roma continua a pianificare il calciomercato, dimenandosi tra le difficoltà economiche generate dal bilancio e dall’emergenza Covid. Per quanto riguarda l’immediato, la famiglia Friedkin è concentrata soprattutto sul fronte terzino e sul fronte trequartista, ma negli ultimi giorni ci sono da registrare movimenti importanti anche per l’erede di Edin Dzeko, in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: altre due big su Ibanez

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVA: inserimento Torino per il centrocampista

Calciomercato Roma, Vlahovic non rinnova: incontro a Trigoria

In tal senso, aggiornamenti importanti arrivano sul fronte Dusan Vlahovic. Secondo ‘il Romanista’, infatti, il ventenne serbo avrebbe rifiutato in più di un’occasione il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. Ma c’è di più. Stando al quotidiano capitolino, nelle scorse settimane a Trigoria ci sarebbe stato un incontro con Darko Ristic, agente del ragazzo. Un ritorno di fiamma dunque, dopo il corteggiamento della scorsa estate.