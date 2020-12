Nel 2021 che è ormai alle porte in casa Roma si tornerà a vedere quotidianamente a Trigoria anche il campione giallorosso più atteso.

Parliamo ovviamente di Nicolò Zaniolo, sulla via del recupero dopo il grave infortunio che lo ha colpito ad inizio stagione con la maglia della nazionale. Il numero 22 deve ancora compiere un lungo cammino prima di poter tornare in campo, fatto di sacrifici e di tanto sudore. L’obiettivo è quello di tornare a fine marzo, senza fretta, per conquistare una maglia della nazionale per gli Europei. Mancini lo aspetta a braccia aperte, a patto ovviamente che si torni a vedere lo Zaniolo di un tempo.

Roma, le parole di Ferretti su Zaniolo

Uno dei chirurghi ortopedici più esperti in Italia è il dottor Ferretti, responsabile area medica Figc e della nazionale azzurra. Al Corriere dello Sport ha sottolineato come per Zaniolo in questo momento serve solo prudenza, vista anche la speciale situazione in oggetto, in attesa che i tempi siano maturi, in piena sicurezza”. Tuttavia non ha alcun dubbio sul rientro al 100% del calciatore giallorosso. Il dottore cita un esempio storico come quello di Ancelotti, operato quasi quarant’anni fa con la stessa tecnica. “Carlo è poi tornato in Nazionale e ha poi vinto tutto. Bene, sono sicuro che Zaniolo sia in grado di poter ottenere simili risultati, considerando le qualità del giocatore e l’evoluzione della scienza ortopedica, pur nel solco tracciato allora” ha spiegato il medico.