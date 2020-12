La Roma il prossimo 3 gennaio incontrerà la Sampdoria, allenata da un grande ex come Claudio Ranieri, sempre molto legato ai giallorossi.

Il tecnico di Testaccio ha avuto l’onore e l’onere di guidare in carriera i giallorossi e sa benissimo quanto il pubblico romanista speri in una stagione di successi per la propria squadra. Oggi si trova alla guida della Samp di Ferrero e, da grande professionista quale è, proverà a fare lo sgambetto alla sua ex squadra nel tentativo di conquistare punti utili per la salvezza.

Roma, le parole dell’ex Ranieri

Ranieri ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale, tra i tanti temi toccati, anche quello del ritorno all’Olimpico da avversario. “E’ brutto tornare a casa mia e giocare nello stadio vuoto, ma l’emozione nell’affrontare la Roma c’è sempre. Mi aspetto una partita difficile, la squadra di Fonseca sta giocando bene, verticalizza molto, fa tanti gol, sarà un bel confronto”. Ranieri ha spero parole di elogio proprio per il tecncio portoghese: “l campionato italiano non è facile e lui sta facendo bene. Ha saputo correre ai ripari, ha quadrato bene la squadra. La Roma gioca e fa gol”.