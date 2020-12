La Roma non lavora solo sul campo. Tutt’altro, la nuova dirigenza americana è ormai da tempo impegnata su più fronti.

E tra le questioni da risolvere per la famiglia Friedkin c’è anche quella legata allo sponsor tecnico, visto che dopo la rottura con la Nike ancora non è stato trovato alcun accordo con nessun’altra azienda. In questi mesi sono state tante le voci sui possibili brand pronti a vestire la squadra giallorossa nei prossimi anni, ma per adesso non è arrivata alcuna notizia ufficiale in merito.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Roma, Reebok in pole come sponsor tecnico

Come riporta però oggi Il Corriere dello Sport, potrebbe esserci a breve una svolta. La società sarebbe già in trattative avanzate con la Reebok, azienda nell’orbita Adidas e molto presente sul mercato americano. Una azienda conosciuta comunque in tutto il mondo e che sarebbe pronta ad esportare il marchio Roma. Il quotidiano parla di un possibile pre contratto per la fornitura di una stagione, per poi trovare un accordo duraturo. Ad ogni modo una decisione definitiva arriverà nei primi mesi del 2021. Potrebbero anche esserci delle novità per quanto riguarda lo sponsor “automobilistico”. Con la Hyunday erano stati avviati discorsi per il rinnovo di un anno della sponsorizzazione che va avanti dal 2018, ma Toyota, marchio vicino a Friedkin, potrebbe prenderne il posto sulle casacche giallorosse.