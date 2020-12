Roma, contro la Sampdoria non saranno a disposizione

La Roma ha iniziato a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, che la vedrà scendere in campo il 3 gennaio contro la Sampdoria.

Un avversario ostico da affrontare per i giallorossi, con i blucerchiati allenati dall’ex Claudio Ranieri che ci tengono in particolar modo a conquistare punti all’Olimpico. Servirà dunque ripartire al meglio nel 2021 per riuscire a centrare tre punti che servirebbero per rimanere nei quartieri alti della graduatoria. Paulo Fonseca però deve fare i conti anche con le assenze per questa sfida.

Roma, Mirante e Spinazzola non saranno rischiati

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, i giallorossi per il match contro la Sampdoria dovranno sicuramente fare a meno di Mirante e di Spinazzola. Gli esami effettuati hanno evidenziato per entrambi una lesione al flessore. Niente di preoccupante, ma in ogni caso per recuperare al meglio i due non saranno a dispisizione nella partita del 3 gennaio. Tra i pali dunque ci sarà ancora Pau Lopez, mentre per quanto riguarda la fascia sinistra il ballottaggio è tra Bruno Peres e Calafiori. Con il brasiliano favorito.