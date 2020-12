Roma, si torna a sudare a Trigoria: allenamento differenziato per quattro

Roma, si torna a sudare a Trigoria: in quattro si allenano a parte. Lavoro differenziato per Mirante, Spinazzola, Pastore e Zaniolo.

La Roma ha iniziato a lavorare in vista della prossima partita di campionato. Sarà la prima del 2021, un anno in cui il club giallorosso sotto la nuova guida Friedkin spera di compiere il definitivo salto di qualità. L’obiettivo minimo è quello di tornare a giocare la Champions League. Non sarà facile ma in un campionato finora equilibrato è possibile anche ambire a qualcosa in più. A patto di migliorare negli scontri diretti e continuare a vincere le partite contro le squadre di media o bassa classifica. Come la Sampdoria, prossima avversaria guidata dall’ex Claudio Ranieri.

Roma, allenamento a Trigoria in vista della Sampdoria

Come anticipato, Mirante e Spinazzola non saranno della partita. Anche oggi hanno svolto lavoro differenziato insieme a Pastore e Zaniolo, due calciatori con destini al momento opposti. Pastore vuole restare nonostante la Roma sia intenzionata a cederlo, mentre Zaniolo rappresenta il futuro del club. Che lo aspetta a braccia aperte.

Tornando all’allenamento a Trigoria in vista della partita contro la Sampdoria, il gruppo squadra è stato a sua volta suddiviso in più gruppi per una serie di lavori atletici distanziati, essendo i calciatori rientrati da alcuni giorni di vacanza.

Fonseca valuterà le condizioni dei suoi calciatori e manderà in campo la formazione migliore per iniziare il 2021 con il piede giusto, ovvero con una vittoria. L’anno scorso al rientro dalle feste natalizie la Roma si fece sorprendere dal Torino e fu l’inizio della fine. Stavolta dovrà andare diversamente.