Roma, Zaniolo risponde alle critiche: i tifosi lo difendono sui social

Roma, un campioncino del calibro di Zaniolo fa sempre notizia. La sua storia con Madalina Ghenea lo ha messo al centro dell’attenzione con attacchi gratuiti: i tifosi sono dalla sua parte.

Le prime pagine dei giornali sportivi di oggi erano quasi tutte per Zaniolo, nonostante sia attualmente fermo per infortunio. Un campione del suo calibro fa sempre notizia e stavolta il motivo è legato anche a questioni extracalcistiche. La sua storia con Madalina Ghenea ha portato alla pubblicazione oggi di un articolo sul “Corriere dello Sport” in cui Zaniolo viene “avvisato”: c’è il rischio che la sua carriera non sarà all’altezza delle aspettative se le vicende non di campo lo distrarranno troppo. I passaggi più significativi sono questi.

“Non so se Zaniolo sia mai entrato in una macelleria di Testaccio, di sicuro ha parlato più con Fedez che con De Rossi. Ha respirato più la vanità che le viscere di Roma. E la domanda di ieri, oggi si aggiorna, rilancia: c’è forse qualcosa che sta deragliando di brutto nella storia di questo ragazzo? Qualcosa che si sta perdendo nell’indifferenza di chi gli sta accanto? Legami non suturabili che saltano, al di là dei suturabili legamenti? (…) Molla Sara, la ragazza della sua innocenza, e si tuffa nello stordente oceano di Madalina. La donna copertina. La donna feticcio di un mondo che ha la consistenza della plastica. Un miraggio, più che una donna. Fatta apposta, disegnata, per stregare un ragazzo di provincia che non ha ancora vinto la sua battaglia con i brufoli. (…) L’amore per Madalina, come l’amicizia per Fedez oggi o per Kean ieri, sono allarmanti indizi di una vocazione al frivolo non tanto distante da quella di una madre tanto affettuosa quanto amica dei selfie e delle vetrine”.

Roma, Zaniolo scrive su Instagram

Zaniolo ha voluto rispondere sui social: “Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata, volevo chiarire una cosa. Io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato. Sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro, sono un ragazzo con la testa sulle spalle. In questo momento penso sollo alla mia Roma e non vedo l’ora di tornare a giocare. Sto lavorando per tornare il più in forma possibile”.

I tifosi sui social sono tutti dalla sua parte e lo difendono a spada tratta, con buona pace di chi lo ha criticato. Poi la parola spetterà a partire da aprile al giudice supremo, il campo. Sperando che gli infortuni e la sfortuna lo lascino finalmente in pace.