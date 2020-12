Calciomercato Roma, un ostacolo nella corsa al trequartista

Calciomercato in casa Roma sempre più in fermento in questi giorni, visto che a breve si riapriranno ufficialmente le trattative.

Uno dei ruoli che i giallorossi intendono coprire al meglio è quello di un trequartista/attaccante che possa essere una pedina importante per Fonseca, che in quel ruolo recupererà Zaniolo solamente nel mese di aprile. Non c’è solo El Shaarawy tra gli obiettivi del club, ma anche un trequartista brasiliano che in serie A potrebbe rilanciarsi dopo gli ultimi mesi vissuti in chiaroscuro.

Calciomercato Roma, l’ingaggio ostacolo per Bernard

Domenica c'è stata una telefonata tra #Fonseca e l'agente di #Bernard: il brasiliano resta uno dei primi nomi per rinforzare la trequarti insieme ad #ElShaarawy. L'ostacolo è l'alto ingaggio, ma all'#Everton sta giocando molto poco e ha un contratto che scade nel 2022#ASRoma pic.twitter.com/fX4b5s3uWs — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 30, 2020

Come riporta il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, c’è stato un contatto tra Paulo Fonseca e l’agente di Bernard, calciatore brasiliano che insieme ad El Shaarawy è uno degli obiettivi giallorossi per il mercato di gennaio. L’ostacolo più alto sarebbe rappresentato dall’ingaggio del calciatore, che tuttavia potrebbe anche decidere di lasciare ugualmente l’Everton, dove sta giocando molto poco nell’ultimo periodo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022.