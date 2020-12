Calciomercato Roma, Fonseca non lo vede: ipotesi cessione a gennaio confermata

Calciomercato Roma, l’allenatore Fonseca continua a non vederlo e non si è adattato al calcio italiano: probabile una partenza a gennaio per Carles Perez.

Quando 11 mesi fa è arrivato dal Barcellona, Carles Perez non si aspettava certamente di vivere una situazione del genere. Anche perché nessuno si aspettava che Fonseca potesse cambiare modulo e puntare sul doppio trequartista togliendo quindi spazio al giovane spagnolo.

Che, bisogna dirlo, ci ha messo anche del suo visto che quando è stato chiamato in causa non ha mai totalmente convinto. Vabbè che è stato impiegato poco, ma in Europa League, dove è sceso in campo cn una certa continuità, non ha mai lasciato il segno. Ed ecco che potrebbe partire a gennaio.

Calciomercato Roma, Carles Perez va in prestito?

Come già ipotizzato da Asromalive, questa mattina anche il Corriere dello Sport dà notizia di una possibile partenza a gennaio del calciatore. La Roma non vorrebbe svalutarlo, visti i 12milioni di euro investiti nemmeno un anno fa, e allora sta valutando di andare a mandarlo a giocare con regolarità.

Il bottino in questa stagione per lo spagnolo con la maglia giallorossa addosso è misero. Solamente 111 minuti in campionato con un solo gol, nel 5-2 al Benevento. Poi tanta panchina e utilizzo solo in Europa League. Ma nemmeno lì è riuscito a lasciare il segno, non riuscendo mai ad entrare nel tabellina dei marcatori né a servire assist per i compagni.