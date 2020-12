Calciomercato Roma, sorpasso Lazio per il trequartista

By

Calciomercato sempre più incandescente non solo per la Roma ma per tutti i club di serie A che sono a caccia di rinforzi.

Uno degli obiettivi del club capitolino è quello di rinforzare la trequarti e tra i tanti rumors anche quello che vorrebbe i giallorossi interessati a “Papu” Gomez, ormai in rotta con l’Atalanta e pronto a cambiare aria a gennaio. L’argentino è pronto ad ascoltare le offerte che perveranno e per lui, calciatore molto tecnico e di provata esperienza, si scatenerà probabilmente una vera e propria asta. Con i giallorossi che dovranno valutare le loro priorità per rinforzare l’organico di Fonseca.

Calciomercato Roma, l’offerte della Lazio per Gomez

Come riporta Sportmediaset, tra le squadre che puntano al capitano dell’Atalanta ci sarebbe anche la Lazio, pronta ad offrire a Gomez un ingaggio di circa due milioni di euro. Una offerta che comunque sarebbe inferiore a quella dell’Inter, che punta sull’argentino per rimpiazzare Nainggolan (prestato al Cagliari) e il partente Eriksen. La Roma dunque se davvero vorrà puntare su Gomez dovrà non solo sbrigarsi ma anche riuscire a pareggiare quantomeno le offerte delle concorrenti.