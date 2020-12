Calciomercato Roma, è derby con la Lazio per il trequartista

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano Zaccagni del Verona. Ma c’è anche la Lazio sul calciatore. È derby per il trequartista

La Roma punta decisa su Mattia Zaccagni del Verona. Il trequartista, esploso quest’anno con Juric tanto da guadagnarsi anche la convocazione in Nazionale, è in scadenza nel 2022. I clivensi non vorrebbero cederlo a gennaio, e punterebbero a tenerlo fino alla fine della stagione. Ma l’asta è già partita.

La Gazzetta dello Sport spiega che il Verona ha già presentato la sua offerta all’entourage del calciatore, ma questo ha fino al momento declinato le offerte arrivate dal patron Setti. E allora, per non perderlo a parametro zero oppure dovendo abbassare le richieste, si potrebbe tentare il colpo nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Roma, Zaccagni nel mirino

E in questo contesto la società giallorossa potrebbe avviare una trattativa per portare a Trigoria un elemento di sicuro avvenire. Come detto in tempi non sospetti, i rapporti con Setti sono ottimi – vedi affare Kumbulla – e allora Pinto potrebbe piazzare il colpo a gennaio e lasciare Zaccagni in prestito fino alla fine del campionato. Qualunque sia la sua futura destinazione, andrà probabilmente in questo modo.

La concorrenza rimane alta: il trequartista sta facendo la differenza ed ha già messo a referto tre gol e quattro assist in questa prima parte di stagione. E ha gli occhi di molte altre società puntati addosso. Se la Roma ci crede davvero deve affrettare i tempi.