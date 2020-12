NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI KUMBULLA – Arrivato in estate tramite l’ottima manovra di mercato con l’Hellas Verona (prestito biennale con l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate situazioni sportive per 13,5 milioni di euro, oltre ai cartellini di Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby, e un bonus di massimo 3,5 milioni, ndr), Marash Kumbulla ha fatto un bilancio di questo 2020, dove c’è anche la parte dell’esperienza capitolina.

Kumbulla lascia un messaggio ai tifosi

Sul proprio profilo Instagram il difensore albanese ha scritto un post con un video: “Questo è stato un anno di svolta per la mia carriera. Una nuova squadra, una nuova città, una nuova maglia da indossare e tutto questo con una pandemia mondiale in corso. Non posso che essere felice e sentirmi fortunato di aver la possibilità di poter realizzare i miei sogni. Prima di tutto voglio ringraziare l’Hellas Verona per avermi permesso di crescere ed esordire in Serie A. Poi ringrazio anche i tifosi giallorossi per avermi accolto benissimo fin da subito. Il mio desiderio per il 2021 è potervi avere presto al nostro fianco per poterci supportare e spingere alla vittoria. Forza Roma!”.

