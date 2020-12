Roma, per lui le prossime partite saranno decisive

La Roma si prepara al prossimo appuntamento di campionato che vedrà i giallorossi impegnati il prossimo 3 gennaio contro la Sampdoria di Ranieri.

Una partita assolutamente da vincere per una squadra che vuole rimanere nei quartieri alti della graduatoria. Attenzione però ai blucerchiati, formazione sempre ostica da affrontare e guidata da un allenatore molto esperto. Il tecnico di Testaccio proverà a togliersi una soddisfazione contro la sua ex squadra. Paulo Fonseca in queste ore deve invece capire chi potrà essere della sfida e chi no. E tra i pali dovrebbe giocare Pau Lopez visto l’infortunio di Mirante.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Roma, Pau Lopez e un futuro da decidere

Come sottolinea il Corriere dello Sport, per il portiere spagnolo le prossime tre partite contro Sampdoria, Crotone e Inter potrebbero essere decisive per il suo futuro. La Roma infatti potrebbe cercare un nuovo estremo difensore, ma prima vuole capire le potenzialità dello spagnolo. Che altrimenti potrebbe essere ceduto altrove, considerando che il valore del cartellino a bilancio è ancora alto e difficilmente si troverebbero ora compratori. Ai giallorossi non è pervenuta alcuna offerta ufficiale, anche se a quanto pare ci sono alcuni club di Liga e Premier che lo seguono con attenzione.