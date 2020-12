Roma, palestra e campo con un importante ritorno in gruppo

Ultimi sforzi dell’anno per la Roma di Paulo Fonseca, attesa al ritorno in campo il 3 gennaio per affrontare la Sampdoria.

La formazione giallorossa indubbiamente vorrà iniziare con il piede giusto il nuovo anno per confermarsi nelle prime posizioni della graduatoria. Gennaio sarà un mese importante non solo per le ambizioni di classifica della Roma, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Il tecnico portoghese si attende i rinforzi giusti per puntare in alto. Nel frattempo deve valorizzare al meglio gli uomini della sua rosa.

Roma, Pastore è tornato ad allenarsi in gruppo

Allenamento pomeridiano quest’oggi per la formazione giallorossa, divisa tra palestra e campo. Si sono allenati a parte Mirante, Spinazzola e Zaniolo. Per i primi due appare dunque improbabile la loro presenza contro la Sampdoria. Ma una gradita notizia per Fonseca è il rientro in gruppo di Javier Pastore dopo l’operazione all’anca che ormai lo tiene fuori da tempo. E’ complicato ovviamente dire quando l’argentino potrà essere a disposizione, ma questo è il primo passo verso un ritorno in campo atteso da tempo. Di sicuro se gli infortuni, come si spera, non lo fermeranno di nuovo, Pastore potrebbe essere una pedina importante da sfruttare nella seconda parte della stagione.