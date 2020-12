Calciomercato Roma, duelli tra attacco e difesa: le piste aperte

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno bisogno di un inserimento in avanti e uno nel pacchetto arretrato: ma le scelte non arrivano

Partiamo dalla richiesta di Fonseca: il tecnico portoghese vorrebbe un attaccante esterno e un difensore. Per il portiere, almeno per il momento, ci sarà tempo. La questione è che ancora non si è deciso, almeno in evidenza, su chi puntare.

Ed è laGazzetta dello Sport questa mattina a fare il punto della situazione: scrivendo che i giallorossi ondeggiano tra El Shaarawy e Bernard per quanto riguarda il pacchetto arretrato, e cercano Montiel e Soppy per la linea difensiva. Ma fondamentalmente ancora non si è capito bene quale sia il reale obiettivo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’Inter torna alla carica: ma prima deve vendere

LEGGI ANCHE: Kumbulla manda un messaggio ai tifosi della Roma e li ringrazia

Calciomercato Roma, intervenire è di vitale importanza

La cosa certa al momento è una sola: i giallorossi devono aiutare Fonseca con il mercato per mettere nelle condizioni il tecnico di riuscire a centrare gli obiettivi stagionali. Che sono due al momento: piazzamento in Champions League e andare il più avanti possibile in Europa League. Serve quindi un intervento a gennaio per dare delle scelte al portoghese. Soprattutto in difesa diremmo noi, dove solamente Karsdorp a destra può giocare al momento. Bruno Peres è sul piede di partenza oltretutto.

C’è da dire però, che non è che nelle altre squadre le cose vadano per il meglio. Perché la Juve tra Reynolds e Pavoletti ancora non ha chiuso nulla, l’Inter se non piazza Eriksen è bloccata, la Lazio dovrà sostituire Caicedo che ha rotto con Inzaghi e il Milan cerca un vice Ibra che avrebbe individuato in Scamacca. Tutte supposizioni e nessun abboccamento certo. Il mercato del low cost.