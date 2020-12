Calciomercato Roma, l’Inter torna alla carica: ma prima deve vendere

Calciomercato Roma, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica: se piazzano Eriksen proveranno il colpo Edin Dzeko.

Conte ha in testa un solo obiettivo per l’attacco: ed è Edin Dzeko. Il capitano della Roma ormai è diventata un’ossessione per Antonio Conte, che vede nello bosniaco l’unico in grado di poter sostituire Lukaku in caso di sua assenza.

Nei giorni scorsi – così come scrive ilmessaggero questa mattina – la società nerazzurra ha tenuto un briefing di mercato con una conference call alla quale era presente anche Zhang. Che però ha chiesto prima di piazzare Eriksen se si vuole tentare l’assalto al bosniaco. I costi al momento sono troppo alti, nonostante ci sia già stata la partenza di Naingollan in direzione Cagliari.

Calciomercato Roma, Dzeko cambierà agente

Era presente anche Martina in questa riunione, che ancora per poco sarà l’agente di Dzeko. Presto infatti il bosniaco si affiderà a Lucci. Però l’ormai ex storico procuratore del capitano giallorosso sta covando il colpaccio per l’Inter. La cosa certa è che la Roma non può assolutamente privarsi del suo migliore elemento, nonostante più volte è stato messo sul mercato.

Le carte in tavola però sono cambiate nel corso di questi mesi: Dzeko è fondamentale nello scacchiere tattico di Fonseca e con il piazzamento Champions League da difendere, la Roma non è intenzionata a cedere il proprio attaccante. Soprattutto guardando all’obiettivo che i giallorossi si erano prefissati per sostituirlo: Milik del Napoli infatti dovrebbe andare all’Atletico Madrid per sostituire Diego Costa che ha rescisso il suo contratto con i Colchoneros. Difficilmente quindi Conte verrà accontentando dalla sua dirigenza. Il capitano, almeno per questa stagione, dovrebbe rimanere sicuramente alla Roma.