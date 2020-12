Calciomercato Roma, piazzato l’esubero: si libera a parametro zero

Calciomercato Roma, Juan Jesus ha chiesto la cessione: potrebbe andare al Verona, Juric ha chiesto un difensore mancino

Juan Jesus ormai è ai saluti. Ultimo nelle gerarchie di Fonseca, in scadenza a giugno, il difensore brasiliano è pronto alla partenza a gennaio. Su di lui – scrive Hellasnews.it – ci sarebbe proprio la società di Juric.

Il tecnico avrebbe chiesto al direttore sportivo D’Amico un difensore mancino da schierare nella sua consolidata difesa a tre. E l’impossibilità di arrivare a Gagliolo – che il Parma non libera – potrebbe far virare verso altri lidi. Jesus quindi diventerebbe il primo obiettivo di mercato.

Calciomercato Roma, il brasiliano parte a parametro zero

La Roma non si metterà in mezzo. Anzi, lascerà partire il brasiliano a parametro zero anche per svincolarsi dall’ingaggio alto del calciatore ex Inter, che ormai non è più considerato da Fonseca. Recuperati tutti i difensori a disposizione, il tecnico portoghese non lo manderà in campo.

Ed ecco che l’unico problema nella possibile conclusione della trattativa è proprio l’ingaggio di Jesus, troppo alto per le casse della società veronese. Si potrebbe arrivare ad un accordo spalmandolo in un contratto con una durata pluriennale. E allora in questo caso le valigie sarebbero pronte per il brasiliano che è pronto ad iniziare questa sua nuova avventura professionale lontano dalla Capitale.