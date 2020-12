Calciomercato Roma, il presidente dei Dallas Hunt scrive che nessun accordo al momento è concluso. I giallorossi restano ancora in corsa.

La questione Reynolds ancora non è conclusa. Anzi, potrebbe regalare delle sorprese. Perché se tutto lasciava presagire ormai ad un imminente accordo con la Juventus – che lo avrebbe girato al Cagliari – è il presidente dei Dallas, Dan Hunt, a spiegare che ancora non c’è nessun accordo per il futuro del terzino.

“Siamo molto orgogliosi di Bryan e di tutto quello che può esserci nel suo futuro. Detto questo, nessun accordo per lui è stato finalizzato. Ogni notizia che riporti il contrario, a questo punto, è fuorviante e imprecisa”.

Calciomercato Roma, anche Reynolds sottolinea il concetto

“Voglio prendermi un momento per chiarire una cosa” ha scritto invece il terzino destro sul suo profilo Instagram (seguito anche dalla Roma), “non ho parlato con nessun giornalista a proposito del mio futuro. Ogni notizia che ho letto è imprecisa. Sono emozionato ed onorato per quello che il futuro ha in serbo per me, ma continuerò a lavorare duro per essere il miglior giocatore e la miglior persona che posso. Spero continuate a passare delle buone vacanze con i vostri cari”.

Ecco: ancora è tutto in gioco. E la Roma, che ha trattato il calciatore direttamente con Ryan Friedkin, rimane in corsa per il terzino appetito da mezza Europa. La Juve sembrava aver ormai chiuso ogni velleità delle altre contendenti, ma così non sembra proprio dopo le ultime dichiarazioni degli americani interessati.