CALCIOMERCATO ROMA RITORNO A GENNAIO – Da qualche settimana ormai in casa giallorossa si vive con il dubbio di chi sarà il portiere del futuro. Questo dubbio quasi sicuramente non verrà sciolto nel mercato di riparazione di gennaio, salvo clamorose sorprese, ma si sta lavorando proprio per blindare i pali giallorossi in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato Roma, futuro portiere

A parte l’ultimo tesserato, Simone Farelli, bisognerà capire quale sarà il futuro di Antonio Mirante e di Pau Lopez. Il primo è in scadenza di contratto e potrebbe rinnovare con il club capitolino, il secondo invece potrebbe trovare sistemazione altrove a fine stagione, ma dipenderà anche dalle offerte che la Roma riceverà per non rischiare di fare una minusvalenza. Inoltre in rosa ci sarebbero altri due estremi difensori, Robin Olsen e Daniel Fuzato.

Calciomercato Roma, Fuzato torna a Trigoria

Se per lo svedese, preso da Monchi come erede di Alisson, la situazione è tutta da monitorare visto che potrebbe essere riscattato dall’Everton di Carlo Ancelotti, per il brasiliano le cose sono molto diverse. Infatti, come riportato da ‘ilromanista.eu’, l’estremo difensore classe ’97 farà il suo ritorno a Trigoria prima del previsto. Nel Gil Vicente, squadra portoghese dove è in prestito, non ha disputato nemmeno un minuto in 13 partite (10 di campionato e 2 di Coppa), totalizzando 9 panchine e 3 mancate convocazioni.

Ora parte la ricerca di una nuova piazza che possa garantire il minutaggio necessario (anche a patto di scendere in Serie B), ma non è da escludere che possa rimanere in giallorosso.