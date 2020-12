Roma, stamattina lavoro a Trigoria: Pedro in dubbio per la Samp

By

Roma, stamattina la squadra si è allenata a Trigoria. Problema al flessore per Pedro che è in dubbio per la Samp

Ha ripreso a lavorare questa mattina la truppa giallorossa agli ordini di Fonseca dopo gli allenamenti distanziati dei giorni scorsi. I soliti tre hanno lavorato a parte: Spinazzola, Mirante e Zaniolo. Ai quali si è aggiunto Pedro.

Il trequartista spagnolo ha accusato un problema al flessore e quindi è rimasto lontano dai compagni. Per lui differenziato. Si cercherà di recuperarlo per la gara contro la Sampdoria di domenica. Ma al momento rimane in forte dubbio.

Fonseca ha comunque pronta l’alternativa: l’inserimento di Villar in mezzo al campo con l’avanzamento di Pellegrini sulla linea dei trequartisti alle spalle di Edin Dzeko. Anche se si cercherà fino alla fine di recuperare Pedro, che dà equilibrio alla squadra e soprattutto riesce a completarsi in maniera perfetta con i compagni di reparto.

