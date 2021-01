Calciomercato Roma, un affare low cost dalla Premier League

Il calciomercato della Roma sta ormai per entrare nel vivo e presto Fonseca potrebbe avere i rinforzi tanto attesi.

I giallorossi sicuramente in questo mese faranno di tutto per avere una rosa ancora più completa. Indispensabile per poter lottare per le prime posizioni della classifica e anche per farsi strada in Europa League. Ci sono tanti giocatori che sono stati accostati al club in questo periodo. Alcuni obiettivi sono veritieri, altri semplici rumors. Ai quali se ne aggiunge un altro che arriva dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, Gray è un obiettivo

Come riporta infatti “The Sun”, ci sarebbe anche la Roma nella corsa per aggiudicarsi Demarai Gray, centrocampista inglese classe 1996 che milita nel Leicester e che può giocare anche come esterno. Il giocatore è in scadenza di contratto e per questo motivo le Foxes vorrebbero cederlo a gennaio per cercare di ricavarne qualcosa. Altrimenti a giugno sarà libero di accasarsi altrove a costo zero. Con il Leicester ha vinto lo scudetto nell’era Ranieri. Sulle sue tracce però ci sono anche importanti club europei come Marsiglia e Benfica, pronte ad attendere la prossima stagione per accaparrarselo.