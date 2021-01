Calciomercato Roma, Ancelotti conferma: offerta pronta per il trasferimento a titolo definitivo all’Everton del portiere Robin Olsen.

La Roma è pronta a piazzare un esubero e la conferma arriva dall’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti. Robin Olsen, approdato all’Everton alla fine del mercato estivo, ha convinto in pieno l’allenatore italiano. L’estremo difensore è stato ceduto in prestito secco e ha accettato il ruolo di secondo alle spalle del titolare Pickford. Questo comportamento ha trovato il gradimento di Ancelotti che ne ha anche apprezzato le qualità, tra i pali, nelle presenze che Olsen ha collezionato fino al momento. Pickford è alle prese con dei problemi muscolari e Olsen non lo ha mai fatto rimpiangere.

Calciomercato Roma, pronta offerta per Olsen

Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il West Ham ha fatto il punto della situazione. Queste le sue parole riportate da Liverpool Echo: “Olsen è un portiere non grande esperienza e stiamo parlando con lui e con l’agente per trovare la soluzione migliore e trattenerlo qui in forma definitiva. L’affare si chiuderà a gennaio o nel prossimo mese di giugno, ma l’intenzione è questa. Nelle partite in cui è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene dimostrando di essere un ottimo portiere e può fare anche supporto al titolare Pickfort”.