Calciomercato Roma, assalto Barcellona su un gioiello giallorosso

Il calciomercato della Roma è aperto, ora si parlerà per un mese di trattative, acquisti e cessioni per la squadra giallorossa.

L’intento del club rimane quello di abbassare il monte degli ingaggi, ma si proverà allo stesso tempo a regalare a mister Fonseca quelle pedine necessarie per tentare l’assalto alla zona Champions League e all’Europa League in corso. Tuttavia bisognerà anche cercare di respingere le avance che diversi club faranno ai gioielli giallorossi. E in tal senso arriva un importante rumor.

Calciomercato Roma, il Barcellona su Ibanez

Secondo quanto riporta in Spagna “Don Balon”, il Barcellona di Ronald Koeman dovrà fare qualcosa per rinforzare una difesa che ha perso qualità e pezzi importanti a causa di infortuni, su tutti quello di Piquè. Dunque proverà a tentare l’assalto ad un obiettivo importante. E tra i nomi in ballo c’è anche quello di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano della Roma sarebbe in cima alla lista delle preferenze e per strapparlo ai giallorossi sarebbe pronto un assegno da 30 milioni di euro. I giallorossi però difficilmente si priveranno del calciatore.