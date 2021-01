Calciomercato Roma, i tifosi lo rivorrebbero in squadra ma c’è un ostacolo

Il calciomercato della Roma vedrà in questo mese di gennaio i giallorossi impegnati in acquisti, cessioni e molte trattative.

Sono davvero tanti i nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati al club capitolino, che ha come priorità l’arrivo di un nuovo laterale destro e quello di un trequartista che completi l’organico, visto tra l’altro che Zaniolo sarà a disposizione solamente a partire da aprile. Tuttavia anche per quanto riguarda altri ruoli, se ci sarà l’occasione, la società non si farà trovare impreparata. Con i tifosi che sognano un ritorno che però pare essere davvero difficile.

Calciomercato Roma, per Strooman pesa l’ingaggio

Kevin Strootman ha vissuto i suoi anni migliori della carriera a Roma, dove è stato un beniamino dei supporters per la sua capacità di non mollare mai e di dare sempre tutto per la maglia. La sua carriera però adesso è davvero ad un bivio, perché nel Marsiglia di Villas Boas gioca con il contagocce e non è più nemmeno un perno della sua nazionale. I francesi vorrebbero cederlo, anche a basso prezzo, ma c’è un grosso ostacolo per tutti, rappresentato dal suo ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. Per questo motivo pare davvero complicato un suo ritorno in Italia.