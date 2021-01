Roma, i baby tornano finalmente in campo: ecco la data

La Roma si sta togliendo diverse soddisfazioni in questa stagione e tra queste c’è anche l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile.

Paulo Fonseca nell’ultimo periodo ha inglobato in prima squadra diversi giovanissimi, consentendogli di lavorare fianco al fianco con grandi campioni. Ma anche di scendere in campo con la divisa giallorossa in partite ufficiali. Tra i più in vista ricordiamo Milanese, che è stato anche autore di un gol in Europa League. Ma non vanno dimenticati nemmeno Tripi, Boer, Ciervo e Bamba, tanto per citarne alcuni. Nel 2021 avranno altro modo di mettersi in mostra.

Roma, riparte il campionato Primavera

Anche se Fonseca continuerà a monitorarli e magari a chiamarli in prima squadra, per questi ragazzi ci sarà l’opportunità di scendere in campo finalmente nel campionato Primavera. Come ha rivelato il sito ufficiale del club giallorosso, la formazione di Alberto De Rossi tornerà a giocare una partita ufficiale il 23 gennaio contro la Spal in trasferta. Quindi il match casalingo una settimana dopo contro il Torino. I giallorossi, prima dell’interruzione, stavano vivendo un momento magico. Si trovano comunque al primo posto in classifica a punteggio pieno dopo 6 gare.