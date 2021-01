Roma, contro la Sampdoria diversi dubbi per Fonseca

Si avvicina per la Roma il primo impegno del 2021, domenica 3 gennaio infatti si affronterà la Sampdoria di Ranieri.

Dopo la sosta natalizia c’è tanta attesa tra i tifosi per vedere all’opera Dzeko e compagni, attualmente terzi in graduatoria e vogliosi di rimanere nelle zone che contano. Per farlo bisognerà evitare ogni tipo di passo falso, specie in un mese dove gli impegni saranno tanti. Dunque contro i blucerchiati occorrerà grande determinazione e voglia di vincere se si vorranno portare a casa i tre punti.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Roma, dubbio Pedro ma non solo

Per Fonseca è tempo di pensare alla formazione, nella quale non ci saranno sicuramente Mirante e Spinazzola, alle prese con gli acciacchi rimediati prima della sosta. Dunque tra i pali ci sarà Pau Lopez, mentre a sinistra ballottaggio tra Bruno Peres e Calafiori. Il baby scalpita ma probabilmente ci si affiderà all’esperienza del brasiliano. In difesa il dubbio dell’allenatore portoghese è legato alle condizioni di Smalling, ancora non al top. Non è da escludere che possa essere confermato Cristante in quel ruolo. A centrocampo nella Roma dovrebbe giocare ancora Villar, con Pellegrini dietro Dzeko insieme a Mkhitaryan.