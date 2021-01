CAMBIA ARBITRO ROMA-SAMPDORIA – Alla sera della vigilia della sfida di campionato tra i giallorossi e i blucerchiati, l’Associazione Italiana Arbitri decide improvvisamente di cambiare il direttore di gara, invertendolo con colui che era previsto inizialmente al Var.

Guida non dirigerà Roma-Sampdoria

“Si comunica che Marco Guida, designato come Arbitro per la gara Roma-Sampdoria – Infatti come si legge sul sito dell’AIA -, sarà sostituito dal collega Daniele Chiffi inizialmente designato come VAR per la medesima gara. Guida sostituirà Chiffi nel ruolo di VAR. Il fischietto di Torre Annunziata era al Var anche nella sfida casalinga contro il Sassuolo, quando l’arbitro Maresca aveva sbagliato alcune scelte.

Roma-Sampdoria

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Di Vuolo – Di Iorio

Quarto ufficiale: Sacchi

Var: Guida

AVar: Carbone