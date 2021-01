Calciomercato Roma, ballottaggio per la fascia destra: restano due nomi

Il calciomercato della Roma è ormai aperto e il club giallorosso sembra aver individuato quelle che sono le sue priorità.

I giallorossi in questa sessione invernale cercano essenzialmente due pedine. Un laterale destro di prospettiva, che possa avere dei margini di crescita ma essere già pronto anche ora. E un trequartista/attaccante che possa essere una soluzione in più per Fonseca considerati i tanti impegni che attendono la squadra giallorossa in questo nuovo anno appena iniziato.

Calciomercato Roma, Frimpong o Montiel a destra

Come riporta Sportmediaset, le soluzioni per la corsia destra sono due. La prima riguarda un giocatore che piace molto a Fonseca, Frimpong del Celtic. La seconda, più percorribile e anticipata in esclusiva lo scorso 3 dicembre da Asromalive, porta a Montiel del River Plate. Esterno che tra l’altro è in scadenza e a giugno sarà libero di accasarsi altrove. Questo vuol dire che il suo prezzo, in questo momento, non è altissimo. Tuttavia bisognerà fare i conti con il club argentino, che in questo momento – visto che è in semifinale di Libertadores – non ha alcuna intenzione di lasciare partire il giocatore. Che tra l’altro è seguito da tanti altri club europei. Se la Roma vorrà prenderlo, dovrà sbrigarsi.