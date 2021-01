Calciomercato Roma, doppio incrocio con la Fiorentina

Calciomercato Roma, per l’attaccante si punta Vlahovic. E la Fiorentina starebbe pensando ad El Shaarawy per gennaio.

Il calciomercato della Roma sembrerebbe legato, e anche molto, a quello della Fiorentina. Perché gli intrecci ci sono. A partire da quello per Vlahovic, come già anticipato nei giorni scorsi: Commisso gli ha proposto il rinnovo – anche se il contratto scade tra due anni e mezzo – ma il procuratore della punta sta prendendo tempo.

E allora ecco che i giallorossi, che erano interessati al calciatore già in estate, potrebbero tornare alla carica. Seguendo da lontano, al momento, l’evolversi della situazione. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Roma, su El Shaarawy ci sono i toscani

L’altro nome al centro dell’attenzione è quello di El Shaarawy. L’esterno non ha mai fatto mistero di essere pronto a riabbracciare il giallorosso. E sarebbe per lui la soluzione più gradita da quando ha deciso di tornare in Italia per giocarsi una maglia azzurra per il prossimo Europeo. Ma la trattativa adesso non decolla. E la Fiorentina si potrebbe inserire.

Perché sulla panchina viola siede anche Prandelli, uno che ha dato fiducia al Faraone. Ma la sua prima scelta rimane ancora la Roma. Ma non c’è dubbio che se le cose non dovessero andare per il verso giusto allora El Shaarawy potrebbe decidere di accontentarsi della Fiorentina per giocare con continuità da qui alla fine della stagione.