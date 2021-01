Calciomercato Roma, doppio affare in vista con l’Everton

Continuano le voci di calciomercato in casa Roma quando ormai mancano poche ore al ritorno in campo della squadra di Fonseca.

Gennaio sarà il mese delle trattative e i giallorossi intendono puntellare la rosa di Fonseca con un esterno destro di difesa ma anche con un trequartista o punta che possa sostituire Pedro e che abbia qualità tecniche non indifferenti. El Shaarawy rimane una delle piste più percorribili, vista anche la volontà dell’italiano di tornare a giocare in serie A, ma non si escludono altri nomi. Uno dei quali milita in un club pronto a trattare con la Roma per un suo giocatore.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Calciomercato Roma, Olsen e Bernard nell’affare con l’Everton

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, ci sono dei possibili affari in vista con l’Everton. Il club allenato da Carlo Ancelotti ha infatti ufficializzato, di fatto, la volontà di puntare sull’acquisto di Robin Olsen. Il portiere svedese, in prestito in Premier, si sta ben disimpegnando e ha convinto i Toffees. Che potrebbero inserire nell’affare anche Bernard, trequartista brasiliano che Fonseca conosce molto bene e che sarebbe ben lieto di accogliere in squadra a partire da questa seconda parte di stagione.